Pazartesi günü yani 1 Nisan'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildi. Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler oylarını okullarda kurulan sandıklarda verecek. Öğretmenlerin birçoğu da sandık başında görevli olacak. 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar...

1 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL

Milli Eğitim Bakanlığı'na ( MEB) bağlı tüm eğitim kurumları, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin ardından okulların hazır hale getirilmesi amacıyla MEB'e bağlı tüm eğitim kurumları, 1 Nisan Pazartesi günü tatil olacak.

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1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil ilan edildi, ancak resmi kurum ve kuruluşlar için herhangi bir tatil söz konusu değil. 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tüm devlet daireleri çalışacak, yani 1 Nisan resmi tatil değil.