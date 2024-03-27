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        Haberler Yaşam 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü okullar tatil mi, 1 Nisan Pazartesi okul var mı, üniversiteler açık mı, kapalı mı?

        1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki Pazartesi günü okullar tatil mi, 1 Nisan Pazartesi okul var mı, üniversiteler açık mı?

        Türkiye 31 Mart seçim günü yerel seçim için oy vermeye giderken seçimden bir sonraki gün okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Çok sayıda vatandaş seçim günü  okullarda sandık görevlisi olacak ve uzun süren saatlerde oy sayma işlemi yapılacak. Bu noktada gözler seçimden sonraki 1 Nisan Pazartesi okulların tatil olup olmasına ilişkin açıklamaya çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıl 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden sonraki gün okullar tatil edilmişti. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi, 1 Nisan Pazartesi okul var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 11:29 Güncelleme: 27.03.2024 - 19:16
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        • 1

          1 Nisan yani seçimden bir gün sonra okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimlerin ardından oy sayım işlemi okullar yapılacak. Oy verme işlemi sonrası oy sayımı , dökümü ve tutanakların düzenlenmesi vb işlemler gece geç saatlere kadar devam edecek. Peki 1 Nisan okullar tatil mi? Seçimden sonraki gün okullar tatil mi, 1 Nisan Pazartesi okul var mı, MEB açıklaması geldi mi? İşte yanıtı

        • 2

          1 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          1 Nisan'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 29 Mayıs seçimlerinin ertesi günü okullar tatil edilmişti.

          OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

          YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

          Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

        • 3

          1 NİSAN PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

          Seçimlerin ertesi günü olan 1 Nisan Pazartesi günü, üniversitelerin tatil olup olmayacağına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak.

          1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

          1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. 1 Nisan okullar haricinde tüm kamu kurumlarının hizmet vermesi bekleniyor.

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