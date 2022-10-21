1 milyon TL'lik hırsızlık! Mazgal faresi!

DHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi´de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait otoyollarda ve bazı dinlenme tesisi girişlerindeki mazgal hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

JASAT ŞÜPHELİYİ BELİRLEDİ DHA'da yer alan habere göre Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kamera görüntüleri ve tanık ifadelerinden, şüphelinin Selim Şehri (41) olduğunu belirledi.

TIR İLE MAZGAL HIRSIZLIĞI YAPIYORDU TIR ile Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda tekrar mazgal hırsızlığı yaptığı belirlenen Selim Şehri'yi, jandarma ekipleri suçüstü yakaladı. 2 AYDA 1 MİLYON TL'LİK MAZGAL ÇALMIŞ Şüphelinin sorgusunda, 2 ayda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan mazgal çaldığı belirlendi. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen Selim Şehri, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Adliyeye sevk edilen Selim Şehri, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.