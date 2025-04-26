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        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü metro, metrobüs, İETT, otobüs, Marmaray bedava mı?

        1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe günü metro, metrobüs, İETT, otobüs, Marmaray bedava mı?

        1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için geri sayım başladı. Bilindiği gibi resmi tatillerde ve bayramlarda marmaray, metrobüs, tramvay, vapur, otobüs, metro, diğer toplu taşıma araçları belediyeler tarafından yapılan açıklama ve Resmi Gazate'de yayımlanan karar doğrultusunda genellikle ücretsiz şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda resmi tatil statüsünde yer alan 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarının bedava kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin Resmi Gazete'de karar yayımlandı. İşte 1 Mayıs 2025 Perşembe günü metro, metrobüs, otobüsler ücretsiz mi olacak sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 01:01 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:57
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        • 1

          1 Mayıs İşçi Bayramı için bekleyişsürerken, 1 Mayıs toplu taşıma ulaşımı ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. 1 Mayıs ülkemizde resmi tatil statüsünde yer almaktadır. Peki, "1 Mayıs’ ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2025 Perşembe günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı?" İşte İstanbul, Ankara, İzmir 1 Mayıs’ ta toplu taşıma bedava mı olacak sorusunun yanıtı...

        • 2

          1 MAYIS’TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bazı toplu taşımaların ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

        • 3

          ÜCRETSİZ OLACAK HİZMETLER

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile birlikte, 1 Mayıs 2025 Perşembe ve 19 Mayıs 2025 Pazartesi günlerinde, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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