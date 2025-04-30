Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2025 Perşembe noterde işlem yapılabilir mi, nöbetçi noterler hizmet verecek mi?

        1 Mayıs'ta noterler açık mı, kapalı mı, nöbetçi noter hizmet verecek mi?

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün gelmesiyle beraber, birçok resmi işlemin yapıldığı noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Özellikle belge onayı, vekaletname ya da satış işlemleri gibi işlemlerini halletmek isteyenler, noterlerin çalışma durumunu sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı, hizmet veriyor mu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın gelmesiyle noterlerin çalışma durumu araştırılıyor. Noterde işleri olan vatandaşlar, nöbetçi noterlerde resmi işlemlerin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta noterler açık mı?

        • 2

          1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olarak sayılıyor bu nedenle kamu sektörü ve dolayısıyla noterler de kapalı olacak.

        • 3

          1 MAYIS'TA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK OLACAK MI?

          1 Mayıs resmi tatil olduğu için nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek. Nöbetçi noterler 2 Mayıs Cuma günü çalışmaya devam edecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Ensesinden vurup evi ateşe vermişti! Komşu katili cinayeti anlattı!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Zaniolo G.Saray'a geri dönüyor!
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Elif'in isyanı: Bir babanın canı bu kadar mı ucuz?
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        Başkanın hayali Leroy Sane!
        "Bilimsel açıklaması var"
        "Bilimsel açıklaması var"
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Köpekleri evde parçalayarak öldüren doktor tutuklandı
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        Trump otomobil tarifelerinde esneklik gösterdi
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        İBB’ye yönelik 2. dalga operasyonda 18 tutuklama
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        ABD Başkanı Trump: Papa olmak isterdim
        Elektrik faturası aşkına
        Elektrik faturası aşkına
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        Trump'tan yeni Fed ve Powell çıkışı
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        "Süper Lig A.Ş'nin kurulmasına dair karar çıkartıldı"
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        Çin'den çağrı: Asla diz çökme
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Engelli işçi patronuna prim teşviki
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'da!
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        Depresyona karşı tabağınızda neler olmalı?
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack'a Senato'dan onay
        ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Barrack'a Senato'dan onay
        Habertürk Anasayfa