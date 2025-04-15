1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor?

1 MAYIS NE GÜNÜ?

1 Mayıs, yani 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır.

Bu günün kökeni, 1886 yılında Amerika’nın Chicago kentinde işçilerin 8 saatlik çalışma süresi talebiyle başlattığı grevlere ve Haymarket Olayı'na dayanır. Zamanla 1 Mayıs, işçi hakları ve sosyal adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs 2025 bu yıl Perşembe gününe denk gelmektedir.