Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor?

        1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor?

        1 Mayıs'ın yaklaşmasıyla beraber resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilen 1 Mayıs Türkiye'de ilk kez 1923 yılında kutlanmaya başlamasının ardından çalışanlar ve öğrenciler tarafından bu özel günün tatil olup olmadığı araştırma konusu oluyor. Resmi tatil günlerinde pek çok kurum kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hangi güne denk geliyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 12:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1 Mayıs 2025 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatiller, ulusal bayramlar ve dini bayramlardan oluşuyor. Bu tatiller genellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma yapılmayan günlerdir. Peki 1 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        • 2

          1 MAYIS NE GÜNÜ?

          1 Mayıs, yani 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçilerin ve emekçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanır.

          Bu günün kökeni, 1886 yılında Amerika’nın Chicago kentinde işçilerin 8 saatlik çalışma süresi talebiyle başlattığı grevlere ve Haymarket Olayı'na dayanır. Zamanla 1 Mayıs, işçi hakları ve sosyal adalet mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.

          1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

          1 Mayıs resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Mayıs 2025 bu yıl Perşembe gününe denk gelmektedir.

        • 3

          1 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

          1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğu için o gün okullar, üniversiteler, bankalar ve tüm resmi kurum ve kuruluşlar kapalı olacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Ortaklar kavga etti müşteri öldü!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Adana'da korkunç olay! Bisiklet cinayeti!
        Trump'tan bir geri adım daha
        Trump'tan bir geri adım daha
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Kıraathanede öldürdü! "Namus meselesi" dedi!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        İskoç taraftarın ölümünde yeni görüntüler!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Cezayir-Fransa gerginliği tırmanıyor!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        Yunus'ta iş imzaya kaldı!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        Apple, Samsung’u geride bıraktı, liderliği aldı
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        14 yaşındaki çocuk işçinin trajik ölümü!
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Karman Hattı'nda böyle uçtular
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Harvard talepleri kabul etmedi, 2 milyar dolarlık fon donduruldu
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        Sinem'in katili aramızda! Zanlı 9 aydır aranıyormuş!
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        27 il için sarı kod! Yağmur, kar ve zirai don uyarıları
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Marcus Aurelius heykeli Türkiye'ye teslim edildi
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        Sansar Salvo gözaltına alındı
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        "Rubio'nun Öztürk'e dair iddiası büyük bir yalan çıktı"
        Habertürk Anasayfa