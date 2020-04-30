1 Mayıs marşı, İşçi Bayramı olması sebebiyle 1 Mayıs İşçi Marşı internette sıkça araştırılıyır. Önceleri adı Sosyalist Parti olan İşçi Partisi tarafından parti marşı olarak kabul edilen 1 Mayıs marşı sözleri ve hikayesi haberimizde...

1 MAYIS MARŞI SÖZLERİ

Günlerin bugün getirdiği, baskı zulüm ve kandır.

Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez,

Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Yepyeni bir güneş doğar, dağların doruklarından,

Mutlu bir hayat filizlenir, kavganın ufuklarından.

Yurdumun mutlu günleri, mutlak gelen gündedir.

1 mayıs, 1 mayıs işçinin, emekçinin bayramı,

Devrimin şanlı yolunda,ilerleyen halkların bayramı.

Ulusların gürleyen sesi, yeri göğü sarsıyor,

Halkların nasırlı yumruğu, balyoz gibi patlıyor.

Devrimin şanlı dalgası, dünyamızı kaplıyor.

Gün gelir, gün gelir zorbalar kalmaz gider,

Devrimin şanlı yolunda,kül gibi savrulur gider.

1 MAYIS İŞÇİ MARŞI HİKAYESİ

1 Mayıs Marşı'nın hikayesi, 1974’te Bertolt Brecht’in Maksim Gorki’den uyarladığı "Ana" adlı oyunun, Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından sergilenmesine uzanıyor.

Rutkay Aziz’in sahneye koyduğu oyunda Erkan Yücel, Savaş Yurttaş, Yaman Okay, Meral Niron, Erol Demiröz gibi oyuncular rol alıyor. Oyunun müziklerini yapan Sarper Özsan, 1 Mayıs Marşı'nı Rusya’da "Kanlı 1 Mayıs" olarak bilinen 1905 kutlamasının canlandırıldığı sahne için yazıyor.

Tekstte "İşçiler marş söyleyerek girer" cümlesi var ancak marşın ne olduğuna dair bir bilgi yok. Özsan, sözlerini de kendisinin yazdığı bu marşı oyuna dahil ediyor ve 1 Mayıs Marşı ilk kez bu oyunda seslendiriliyor.

Okullu bir besteci olan ve Aydınlık çevresinde bir koro kurmuş olan Sarper Özsan, 2009'da Cumhuriyet'te yayımlanan Celal Üster'e verdiği röportajda, şunları anlatmıştı: “Buraya nereden, nasıl bir marş bulacağımı bilemedim. En iyisi, benim bu sahneye uygun bir marş sözü yazıp bestelememdi. Sözlerde ve müzikte hem o günlerin ortamına uygun düşecek, ama aynı zamanda bizlerin içinde bulunduğumuz ortama aykırı düşmeyecek bir marş olmasına dikkat ettim. 1 Mayıs Marşı böyle ortaya çıktı. (...) Sözlere günümüzü anlatan dizeler de koymuştum. Müzikte ise oyunun geçtiği yere ve tarihe aykırı düşmeyecek, ama halkımızın da kulağına aykırı gelmeyecek bir yol seçtim. Örneğin, ‘1 Mayıs Marşı’nın ezgisinin temeli, bizim Kürdî dizimizle sol minör dizisinin karışımı sayılabilir. Marşı yazarken sevilebilir ve rahatlıkla söylenebilir bir marş olduğunu düşünüyordum. Ama marşın, oyunun sınırlarını aşıp bu denli yaygın bir duruma geleceğini o gün düşünmem olanaksızdı.”

1 Mayıs Marşı 1976'da sahneden sokağa taştı. Türkiye İşçi Partisi’nin yayın organı Çark-Başak’ın sözlerini yayımladığı marş, Taksim’de kimi gruplarca seslendirildi.

İlk kitlesel söylenişi ise Türkiye tarihine "Kanlı 1 Mayıs" olarak geçen, 1977'de oldu. Taksim’deki kutlamalarda Ruhi Su Dostlar Korosu tarafından seslendirildi.

Daha sonra Cem Karaca'nın da 45'lik plağında seslendirdiği marş, hem mitinglerde, hem konserler de sıklıkla dillendirildi. Grup Yorum "Marşlarımız", Edip Akbayram "Söyleyemediklerim" albümlerinde marşı seslendirdi.

1 MAYIS ŞİİRİ

Öte yandan Türkiye'de ilk 1 Mayıs şiiri, 1880-1935 yılları arasında yaşayan Osmanlı'nın ilk kadın şairi Yaşar Nezihe tarafından yazılmış. Sözleri ise şöyle:

1 Mayıs ey işçi

Bugün hür yaşamak hakkı seninken

Patronlar o hakkı senin almışlar elinden

Sa’yınla edersin de tufeylileri zengin

Kalbinde niçin yok ona karşı yine bir kin?

Ey işçi...

Mayıs birde bu birleşme gününde

Bişüphe bugün kalmadı bir mani önünde...

Baştan başa işte koca dünya hareketsiz; yıllarca bu birlikte devam eyleyiniz siz

Sayende saadetlere mazhar beşeriyet

Sen olmasan etmezdi teali medeniyet

Boynundan esaret bağını parçala, kes, at!

Kuvvetedir hak, hakkını haksızlara anlat..."