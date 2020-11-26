100 sene sonra yanmaktan beter oldu

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Restorasyon ile aslından uzaklaşan tarihi eserlere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Fatih’te 2018'de restorasyonu tamamlanan 1. Mahmud Çeşmesi'nin kitabesine AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın babası Ahmet Zeki Çamlı'nın isminin eklendiği anlaşıldı.

Orjinalinde “Ayn-ı dilcûy-ı şifa çeşme-i Sultan Mahmud” diye biten kitabenin taklidine “Sahibü’l hayrat merhum Ahmed Zeki Çamlı ruhiçün el-fatiha” ifadelerinin eklendiği görüldü. İmzasız kitabenin amatör bir hattata yazdırıldığı söylenirken, konu sosyal medyada tepki çekti.

Taklit kitabede ismi yer alan Ahmet Zeki Çamlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın babası. Bu konudaki eleştirilere Çamlı, "Kaybolmuş koskoca bir çeşme ihya ediliyor, teşekkür edileceğine çamur atılıyor" şeklinde yanıt verdi.

TAM 102 YIL ÖNCE YANMIŞTI

Tarihî çeşme, 31 Mayıs 1918'de semtte meydana gelen büyük yangında ciddi hasar görmüştü. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 1930’lardaki önemli restorasyonlarına imza atan mimarlardan Ali Saim Ülgen, 14 Temmuz 1936'da çeşmeyi "Bu çeşme Türk mimarisine 1. Mahmut devrinde girmeye başlayan ‘Türk rokokosu’ tarzındadır" ifadesiyle anlatmıştı. Ülgen, yangınla ilgili olarak da "Bu çeşme 31 Mayıs 1918 yangınında harap olmuştur" diye yazmıştı.

Çeşmenin yangında gördüğü zararı gösteren fotoğraflar ve Mimar Ali Saim Ülgen’in yazdığı açıklamalar, İstanbul Belediye Encümeni Arşivi'nde yer alıyor.