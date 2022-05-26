1. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu! 2021-2022 sezonu 1. Lig play-off maçları hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman oynanacak?

1. Lig'de play-off maçları için geri sayım başladı. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Play-off maçlarının eşleşmeleri ve maçın ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Lig statüsüne göre yarı finalde ilk maçlar, normal sezonu beşinci ve altıncı basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak. Peki 1. Lig play-off maçları ne zaman oynanacak? İşte konuya ilişkin soruların yanıtları...

1.LİG'DE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Bandırmaspor - Eyüpspor

İstanbulspor - BB Erzurumspor

Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off'ta yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü oynanacak.Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek. Final mücadelesinin hangi şehir ve stadyumda oynanacağı ise daha sonra açıklanacak.

1.LİG'DE PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLACAK

1.Lig'de Play-off kaşılaşmaları TRT Spor ve beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.