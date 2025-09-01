Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Atakaş Hatayspor 1. Lig'den Portekiz Ligi'ne transfer oldu - Futbol Haberleri

        1. Lig'den Portekiz Ligi'ne transfer oldu

        Hatayspor, Portekizli hücum oyuncusu Joelson Fernandes'in 750 bin Euro karşılığında Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Gil Vicente Futebol Clube'ye transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 11:58 Güncelleme: 01.09.2025 - 11:58
        1. Lig'den Portekiz Ligi'ne transfer oldu!
        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Joelson Fernandes’in Portekiz ekibi Gil Vicente Futebol Clube’ye transfer olduğunu açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza bugüne kadar Hatayspor’a verdiği katkılar için teşekkür eder kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.

        Hatayspor, Portekizli oyuncunun 750 bin Euro karşılığında gerçekleşen transferinden yüzde 10 pay alacak. Fernandes’in önceki kulübü Sporting ise oyuncunun Gil Vicente’ye transferinden yüzde 50 pay alacak.

        Hatayspor’da 63 maçta forma giyen Joelson Fernandes 3 gole imza attı.

