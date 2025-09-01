1. Lig'den Portekiz Ligi'ne transfer oldu
Hatayspor, Portekizli hücum oyuncusu Joelson Fernandes'in 750 bin Euro karşılığında Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Gil Vicente Futebol Clube'ye transfer olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Joelson Fernandes’in Portekiz ekibi Gil Vicente Futebol Clube’ye transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza bugüne kadar Hatayspor’a verdiği katkılar için teşekkür eder kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz" denildi.
Hatayspor, Portekizli oyuncunun 750 bin Euro karşılığında gerçekleşen transferinden yüzde 10 pay alacak. Fernandes’in önceki kulübü Sporting ise oyuncunun Gil Vicente’ye transferinden yüzde 50 pay alacak.
Hatayspor’da 63 maçta forma giyen Joelson Fernandes 3 gole imza attı.