Ümraniyespor'dan hakem tepkisi: ''Tiyatro''
1. Lig'in 11. haftasında Ümraniyespor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalırken ev sahibi ekip mücadelenin ardından hakem tepkisinde bulundu
1. Lig'in 11. hafta maçında Ümraniyespor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 89. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Ümraniyesporlu futbolcuların penaltı beklentisi çok tartışıldı.
Karşılaşmanın 89. dakikasında sağ kanattan atak geliştiren Ümraniyespor'da Viktor Klonaridis'in ceza sahası içindeki arkadaşına attığı pasta, top Tuzlasporlu oyuncudan sekti.
Ümraniyesporlu oyuncuların penaltı beklentisine karşın karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, pozisyonu devam ettirdi.
Karşılaşmanın sonunda Ümraniyespor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla karşılaşmanın hakemine tepki gösterdi.
İşte o paylaşımlar;
''Gözleri görmeyen (!), kulakları duymayan (!) ve sessiz kalanlara inat''
Ümraniyespor'un ikinci paylaşımı;