15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni Askerlik Sistemi ile Er/Erbaş ile yedek subaylara ilaveten ihdas edilen ve ilk olarak 1 Kasım’da uygulanmaya başlanan Yedek Astsubaylık eğitimleri sürüyor. Çeşitli birliklerde düzenlenen törenlerle 1948 Yedek Astsubay adayı askerlik yemini etti.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı başta olmak üzere değişen zaman, ihtiyaç ve imkanlar gibi etkenler de dikkate alınarak öngörülebilir olarak kurgulanan yeni sistemle oluşturulan yedek astsubaylık, askerlik çağına gelen gençlerin yoğun ilgisini çekiyor.
İLAVE HAKLAR VERİLİYOR
Bunun yanı sıra Mehmetçiğe sağlanan harçlık ve ilave haklar da gençlerin kışlalarda ikinci altı ay için de kalma isteklerinin artmasına katkı sağlıyor.
SINIF OKULLARINA VEYA EĞİTİM BİRLİKLERİNE KATILACAKLAR
Yeni Askerlik Sistemi ile Erbaş/Er ve yedek subaylara ilaveten ihdas edilen yedek astsubaylık ilk defa Kasım 2019 sınıflandırma döneminde uygulanmaya başlandı. Sevk işlemleri 1 Kasım'da tamamlanan 10 bin 212 yedek astsubay adayı ise e-Devlet ve askerlik şubelerinden sevk evrakını alarak sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmak üzere sevk edildi.
Yedek astsubay adayları sınıf okulu ve eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip astsubay çavuş rütbesine nasbedilerek atandıkları birlik ve kurumlara katılacak, görevlerine başlayacaktır.
Yedek astsubaylar 2/3 yıl süreli yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından seçiliyor.
Bugün yurt genelinde düzenlenen törenlerde halen eğitimleri devam eden 10 bin 222 Yedek Astsubay adayından 1948’i askerlik yemini etti.
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