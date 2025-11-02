Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 1 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması ile dün en çok ne izlendi, hangi yapımlar ilk 10'a girdi?

        1 Kasım 2025 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı: Dün en çok ne izlendi?

        1 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon kanalları yine kıyasıya bir reyting mücadelesine sahne oldu. Ekranlarda birbirinden iddialı diziler, eğlence programları ve sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren bu yarışta bazı yapımlar büyük beğeni toplayarak zirveye yerleşirken, bazıları ise beklentilerin gerisinde kalarak sıralamada alt sıralarda yer aldı. Günün sonunda açıklanan reyting sonuçları, izleyicilerin hangi yapımlara ilgi gösterdiğini ve televizyon alışkanlıklarının nasıl şekillendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. İşte, 1 Kasım 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…

        Giriş: 02.11.2025 - 08:48 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:02
        • 1

          1 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir reyting yarışı yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciler, dramdan komediye, yarışmadan sinema filmine kadar pek çok farklı yapımla karşılaştı. Bazı programlar güçlü hikayeleri ve etkileyici performanslarıyla izleyicilerin beğenisini toplayarak reyting listelerinde üst sıralara yerleşti. Ancak bazı yapımlar, yoğun rekabet ortamında beklenen ilgiyi göremedi ve sıralamada gerilerde kaldı. İşte, 1 Kasım 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…

        • 2

          1 KASIM 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

          1. Güller ve Günahlar – Kanal D

          2. Ben Leman – Now

          3. Gönül Dağı – TRT 1

          4. Ben Leman (Özet) – Now

          5. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now

          6. MasterChef Türkiye – TV8

          7. Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

          8. Güldür Güldür Show – Show TV

          9. Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          10. Show Ana Haber – Show TV

        • 3

          1 KASIM 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

          1. Güller ve Günahlar – Kanal D

          2. Gönül Dağı – TRT 1

          3. Güller ve Günahlar (Özet) – Kanal D

          4. Gönül Dağı (Özet) – TRT 1

          5. Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – Now

          6. Ben Leman – Now

          7. Aynadaki Yabancı – ATV

          8. Kanal D Ana Haber – Kanal D

          9. MasterChef Türkiye – TV8

          10. Show Ana Haber – Show TV

