1 Kasım 2025 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yine büyük bir reyting yarışı yaşandı. Prime time kuşağında izleyiciler, dramdan komediye, yarışmadan sinema filmine kadar pek çok farklı yapımla karşılaştı. Bazı programlar güçlü hikayeleri ve etkileyici performanslarıyla izleyicilerin beğenisini toplayarak reyting listelerinde üst sıralara yerleşti. Ancak bazı yapımlar, yoğun rekabet ortamında beklenen ilgiyi göremedi ve sıralamada gerilerde kaldı. İşte, 1 Kasım 2025 Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımları ve ilk 10 reyting listesi…