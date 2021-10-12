Süper Lig'e verilen milli ara sakatlık kabusu yaşayan Beşiktaş'a ilaç gibi geldi. Süper Lig'in 3. haftasında 11 Eylül'de Yeni Malatyaspor karşısına çıkan Beşiktaş, o karşılaşmada 20. dakikada Vida'nın sakatlanmasıyla benzeri görülmemiş bir süreç yaşamıştı. Aynı maçta 68'de Kevin N'Koudou da sakatlanıp kenara gelirken Alex Teixeira da mücadelenin ardından sakatlar kervanına katılmıştı. 1 aylık süreçte birçok yıldızından faydalanamayan Beşiktaş'ta eksikler Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçında zirve yaparken 11 futbolcu İstanbul'da kalmıştı.
MAÇ MAÇ 1 AYLIK KABUS!
15 Eylül - Dortmund maçı eksikleri: Vida, Teixeira, N'Koudou, Umut Meraş (Sakat geldi)
18 Eylül - Antalyaspor maçı eksikleri: Vida, Welinton, Umut Meraş, Alex Teixeira, N'Koudou, Rosier
21 Eylül - Adana Demirspor maçı eksikleri: Necip Uysal, Alex Teixeira, Umut Meraş, Vida, Mehmet Topal, N'Koudou
24 Eylül - Altay maçı eksikleri: Alex Teixeira, Vida, N'Koudou, Mehmet Topal, Necip Uysal, Ghezzal, Batshuayi, Welinton, Montero, Rosier (Kırmızı kart)
28 Eylül - Ajax maçı eksikleri: Alex Teixeira, Vida, N'Koudou, Mehmet Topal, Larin, Montero, Necip Uysal, Ghezzal, Welinton, Pjanic, Atiba
2 Ekim - Sivasspor maçı eksikleri: Atiba, Larin, N'Koudou, Montero, Pjanic, Mehmet Topal, Ghezzal, Welinton
2 İSİM KALDI
Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal, Montero, Welinton ve Larin dünkü idmanda takımla çalışırken Miralem Pjanic de düz koşulara başladı. Kartal'da Kevin N'Koudou ile Mehmet Topal'ın ise tedavileri devam ediyor.
PJANIC, SPORTING'E, N'KOUDOU DERBİYE
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Pjanic, zorlu fikstür düşünülerek Başakşehir maçında hazır olsa da yedek soyunabilir. Yıldız oyuncunun tam olarak hazır hale gelmesini isteyen teknik heyet, Başakşehir mücadelesinden 4 gün sonra salı günü oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçını düşünerek Pjanic'i riske etmeyebilir. Öte yandan tedavisi devam eden Kevin N'Koudou'nun da 25 Ekim'deki Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Mehmet Topal'ın ise tedavisi devam edecek.
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