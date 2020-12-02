Tüm kadınların derdi olan kilo probleminden kurtulmak aslında çok kolay bu okuyacağınız yazımızda 1 ayda 10 kilo zayıflatan 2 diyet listesi,1 ayda 8 kilo garantili diyet listesi,1 ayda 10 kilo verdiren spor,1 haftalık kolay diyet listesi ve şok diyetlere ulaşabilir ve forma kavuşabilirsiniz.
1 Ayda 10 Kilo Kesin Zayıflatan 1. Diyet Listesi:
Kahvaltı
Şekersiz çay ya da kahve
60 gr (2 kibrit kutusu) peynir
1 adet salatalık veya domates
1 dilim ince kepeksiz ekmek
Öğlen Yemeği
1 porsiyon et, tavuk ya da balık
1 kâse tuzsuz bol limonlu salata
1 dilim ince kepeksiz ekmek
Ara Öğün
1 adet yeşil elma veya yeşil çay
5 adet ceviz
5 adet kuru kayısı
Akşam Yemeği
Mevsim sebzesine göre bir porsiyon yemek
1 kâse salata
Meyve tabağı
1 Ayda 10 Kilo Kesin Zayıflatan 2. Diyet Listesi:
Kahvaltı
1 kibrit kutusu yağsız beyaz peynir
5 adet ceviz
1 dilim ekmek
1 bardak yeşil çay
Ara Öğün
1 adet muz
Öğle yemeği:
1 porsiyon ızgara balık ya da tavuk
1 kâse tuzsuz ve yağsız salata
Ara Öğün
1 kâse yoğurt
2 adet köfte
Akşam Yemeği
1 porsiyon haşlanmış tavuk
1 kâse salata
Şekersiz bir bardak meyve suyu
1 Ayda 8 Kilo Garantili Diyet Listesi:
Kahvaltı
1 bardak şekersiz çay
5 adet zeytin
1 dilim peynir
1 adet salatalık
Ara Öğün
1 kâse pul biberli yoğurt
Öğle Yemeği
Bir kâse salata
Bir avuç fındık
Ara Öğün
1 adet yeşil elma
3 adet ceviz
Akşam Yemeği
1 porsiyon ızgara et, balık ya da tavuk
Bir kâse salata
Yatmadan Önce
1 kâse pul biberli yoğurt
1 Ayda 10 Kilo Zayıflatan Spor:
1.Gün
1 saat Yürüyüş
50 mekik
2.Gün
1,5 saat yürüyüş
40 Adet kalça egzersizi(çömelme)
3.gün
1 saat yürüyüş
50 ağırlık kaldırma
4.Gün
1,5 saat yürüyüş
20 bacak egzersizi
10 mekik
5.Gün
1,5 saat yürüyüş
30 iç bacak esneme
40 mekik
6.Gün
1 saat yürüyüş
50 iç üst bacak egzersizi
50 mekik
7.Gün
1,5 saat yürüyüş
50 mekik 50 kalça egzersizi(çömelme)
Yarım saat koşu (4 hafta aynı düzende devam edilir.)
1 Haftalık Kolay Diyet Listesi:
Kahvaltı
1 adet yumurta
1 dilim tam buğday ekmeği
1 dilim beyaz peynir
Ara öğün
Bir avuç kuru üzüm
Öğle yemeği
Bir porsiyon sebze yemeği
Bir bardak ayran
Ara öğün
Bir porsiyon meyve salatası
Akşam Yemeği
Bir porsiyon tavuk ızgara
Bir kâse salata
Bir bardak ayran
3 Günde 3 Kilo Verdiren Şok Diyet:
1.Gün
Sabah: Haşlanmış yumurta,1 bardak süt
Öğlen: Bir bardak ödem attırıcı maydanoz suyu bir tatlı kaşığı bal
Akşam: Bol yeşillikli salata ızgara köfte
2.Gün
Sabah:1 bardak süt, bir dilim beyaz peynir
Öğlen: Bir avuç kayısı,1 adet avokado
Akşam: Izgara tavuk, bir kâse salata
3.Gün
Sabah: Haşlanmış yumurta, bir bardak yeşil çay
Öğlen: Bir avuç fındık,1 adet mango
Akşam: Izgara et, bir kâse salata, yoğurt
Bunlara ek olarak bir sağlık probleminiz varsa mutlaka uzmana danışıp uygulamalısınız.
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