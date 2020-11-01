Zümrüanka dizisinin son bölümünde; Zümrüt ve Serhat evleniyor! "Sen kimseye acımadın ben de sana acımayacağım!" demişti Serhat… Diziseverler son bölüm özetini ve yeni bölüm fragmanını merak ediyor.

ZÜMRÜANKA 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Abbas, Serhat’ın gazabına uğrayacağını anlayınca, çareyi kaçmakta bulur. Abbas, kendini korumaya aldığını düşünürken, en büyük müttefiki olan Azimet’i kaybetmek üzere olduğundan habersizdir.

Serhat ve Deniz, boşanırlar. Zümrüt, Serhat’ın aşkına daha fazla kayıtsız kalamaz. Serhat ve Zümrüt, yaşadıkları tüm acılardan sonra, mutlu olmak için her şeye karşı durmak isterler. Ancak Abbas uzakta olsa dahi, onları temelli ayırmak için, çok tehlikeli bir planın tohumlarını ekmeye başlamıştır.

Suhandan’ın inadı, onu Hamit’le olan ilişkisini bitirme noktasına getirir. Ancak Deniz’in vereceği akıl, Suhandan’ın ilişkisine başka bir gözle bakmasını sağlayacak ve ona, yepyeni bir kapı açacaktır.

Zümrüt, tüm yaşananlardan sonra bir karar alır. Zümrüt’ün aldığı kararla, sadece Serhat’ın değil, tüm konağın kaderi değişecektir.

Abbas, günahlarından kaçabilecek midir? Zümrüt’ün aldığı karar, nelere yol açacaktır?