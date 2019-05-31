Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen aynı sahnede buluşuyor. Özel olarak hazırlanan anlatımlı konserde Livaneli, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecek.

Bir ilk olacak bu gösteri, izleyiciyi özel hazırlanmış görseller eşliğinde ülkenin yakın tarihinde dolaştıracak.