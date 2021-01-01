Sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabından, "Göbek içeri, kol dışarı," mesajıyla yarı çıplak görüntüsünü yayınladı.

Livaneli'nin paylaşımı takipçileri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Livaneli gelen yorumlardan kısa bir süre sonra da fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırdı.