Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 7 Kasım Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
Hafta içi hergün yayınlanan yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi, puanların açıklanmasıyla belli oluyor. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının her gün mutfakta hünerlerini gösterdiği yarışmada, haftanın birincisi 200 bin tl'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 7 Kasım Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?
- 1
Yemekteyiz’de haftanın yarışmacıları gün birinci olmak için yarışıyor. Filiz Güldüler, Mustafa Arıtemiz, Ergün Özünlü, Hana Nour, Rahşan Alatan arasında sadece bir kişi 200 bin TL’nin sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz birincisi kim oldu?
- 2
YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?
Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Akşam saatlerinde program bitimine doğru birinci belli oluyor.
- 3
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI 3-7 KASIM
Filiz Güldüler
Mustafa Arıtemiz
Ergün Özünlü
Hana Nour
Rahşan Alatan
-