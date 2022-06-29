Züğürt Ağa filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa ne zaman vizyona girdi ve nerede çekildi?

Vizyona girdiği 1985 yılında büyük ses getiren Züğürt Ağa filmi 29 Haziran akşamı SHOW TV ekranlarında tekrardan izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Nesli Çölgeçen'in otururken, yapımcılığını ise Kadri Yurdatap üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Züğürt Ağa filmi birçok dalda ödüle layık görülmüştür. Peki Züğürt Ağa filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Züğürt Ağa ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar...



ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalıp satar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda ne varsa yiyip tüketir. Karısı da evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine başlar.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI KİMLER?

Şener Şen, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Nilgün Nazlı, Atilla Yiğit, Can Kolukısa, Bahri Selin, Ayla Arslancan, Celal İpek, Filiz Küçüktepe, Ali Osman Okumuş, Funda Çakmaktaş, Kemal İnci, Celal Yassıtaş, Kadir Yılmaz, Hamdiye Turan, Habil Yenici, Ahmet Yutmaz, Ali Rıza Canoluk ve Sabah Ayşavkı yer alıyor.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.

ÖDÜLLERİ

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Füsun Demirel

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo - Yavuz Turgul

1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Müzik - Atilla Özdemiroğlu

1986 İstanbul Film Festivali, En İyi Türk Filmi - Nesli Çölgeçen