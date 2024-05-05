Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in ikiz oğullarını ziyaret etti
İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in ikiz oğullarını görmeye gitti
- 1
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021'de dünyaevine girmişti. Çift, 2024'ün Ocak ayında da ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı.
- 2
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, mutlu aile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
- 3
"KAVUŞMANIN GÜZELLİĞİ"
Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen çiftten Yasemin Şefkartli, eşi İdo Tatlıses'in kız kardeşi Melek Zübeyde Akkaş ve ikiz bebekleriyle olan fotoğrafını yayımladı.
1979 - 1982 yılları arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek Akkaş da yeğenleriyle olan karesini "Kavuşmanın güzelliği..." notuyla yayımladı.