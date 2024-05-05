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        Haberler Magazin Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in ikiz oğullarını ziyaret etti - Magazin haberleri

        Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in ikiz oğullarını ziyaret etti

        İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş, kardeşi İdo Tatlıses'in ikiz oğullarını görmeye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:07
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          İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021'de dünyaevine girmişti. Çift, 2024'ün Ocak ayında da ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne - baba olma sevincini yaşamıştı.

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          İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, mutlu aile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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          "KAVUŞMANIN GÜZELLİĞİ"

          Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen çiftten Yasemin Şefkartli, eşi İdo Tatlıses'in kız kardeşi Melek Zübeyde Akkaş ve ikiz bebekleriyle olan fotoğrafını yayımladı.

          1979 - 1982 yılları arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı Zübeyde Melek Akkaş da yeğenleriyle olan karesini "Kavuşmanın güzelliği..." notuyla yayımladı.

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