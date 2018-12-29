29 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Münbiç'te yaşanan son gelişmelerin ardından Moskova'da mevkidaşı Sergey Lavrov ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ise mevkidaşı Sergey Şoygu ile yapacağı tarihi görüşmeye saatler kala, Rusya'nın eski Suriye Büyükelçisi Aleksandr Zotov çok önemli açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın eski Suriye Büyükelçisi Aleksandr Zotov.
"PYD, HAMİSİNİ KAYBETTİ, SURİYE'DE DURUM DEĞİŞTİ"
Rus basın yayın organı Sputnik'e konuşan Zotov, görüşmenin ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı nedeniyle daha erken bir tarihte gerçekleştiğini ifade etti. Rus uzman, "PYD hamisini kaybettiği için Kürt güçlerin kontrolündeki Suriye'nin yüzde 28'ini oluşturan topraklarda durum ciddi şekilde değişti" dedi.
"SINIRDA GÜVENLİK ETKİN SURİYE HÜKÜMETİ İLE OLUR"
Türkiye tarafından uygulanan angajman ve siyasi baskının, Suriye sınırı boyunca güvenliği sağlama ve Türkiye karşıtı oluşumların doğmasını engelleme amaçlı olduğunu kaydeden Zotov, "Türkler, sınır güvenliğinin garanti biçimde sağlanmasının Suriye hükümetinin sınırda normal ve etkili kontrol faaliyetleri yürütmesinden geçtiğini anlamalı" diye konuştu.
"ÖNCEKİ MUTABAKATLAR TEYİT EDİLECEK"
Zotov, bugünkü görüşmede tarafların Suriye topraklarında yeni askeri çatışmalara izin verilmemesi yönünde atılması gereken adımları masaya yatıracağını kaydederek, Türk ve Rus bakanların İdlib de dahil daha önce yapılan mutabakatları yeniden teyit edeceğinin de altını çizdi.
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