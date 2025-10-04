Zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni karar çıktı! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, takmamanın cezası ne kadar?
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni karar açıklandı. Daha önce 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluk değişmiş oldu. Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Peki Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kış lastiği takmamanın cezası ne kadar?
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? TARİH DEĞİŞTİ! RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti. Havaların soğuması ve yağışların başlaması ile beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ güncellendi. Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan olan tarihler, 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.
5 AYLIK ZORUNLULUK
Böylece dört ay olan kış lastiği zorunluluğu beş aya çıkmış oldu.
Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.
Zorunlu olduğu dönemlerde kış lastiği takmayan sürücülere 5 bin 856 TL ceza kesililiyor ve aracın yola devam etmesine izin verilmiyor.
