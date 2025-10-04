Zorunlu kış lastiği uygulamasında yeni karar çıktı! Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, takmamanın cezası ne kadar?

Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağı, kış aylarına kısa bir zaman kala araç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl belirli tarihlerde zorunlu olarak araçlara takılan kış lastiklerinin hangi araçlar için zorunlu olduğu araştırılıyor. Peki Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçlara zorunlu olacak, takmamanın cezası ne kadar?