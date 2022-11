Zorlu PSM'de önümüzdeki hafta

İşte Zorlu PSM'de önümüzdeki haftanın etkinlikleri...

Zorlu PSM'de 21-27 Kasım haftası, çağdaş bir müzikal uyarlama olan ödüllü Alice' Müzikali bu hafta geri dönüyor. 2005 yılından bu yana indie rock, folk rock ve progressive rock türlerinde üretimlerini sürdüren Get Well Soon, Garanti BBVA Konserleri kapsamında %100 Studio'da, başarılı müzisyen Mabel Matiz'de Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

TİMSAH ATEŞİ // 21 KASIM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer'in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nin en iyi oyunları arasında yer aldı.

BAR PSİKOLOĞU "PSİKOGÖSTERİ" // 22 KASIM // touché // 21.00

Gerçek ve girişimci bir psikoloğun psikoloji-psikoterapi klişelerini konu aldığı bir psikoloji talk show'u, Bar Psikoloğu, touché'de devam ediyor. İlk perdede sıklıkla sorulan ve merak edilen konuları tiyatral, keyifli ve bar muhabbeti tadında yalın bir dille anlatan Bar Psikoloğu, ikinci perdede seyircilerden gelen sorulara bilimsel bulgular aracılığıyla ve kendi süzgecinden geçirdikten sonra cevaplar vererek interaktif bir muhabbet ortamı sunuyor. 5 yıldır 43 şehirde sürekli bir turne halinde olan Bar Psikoloğu "Madem bize gelmiyorsunuz, ben size gelirim" düşüncesiyle başlattığı, dünyada ilk kez gerçekleştirilen ve bir sosyal girişimcilik olarak değerlendirilebilecek bu psikogösteri format aracılığıyla, ülkemizde ruh sağlığı ile ilgili yanlış ve eksik bilinenleri anlatarak "önleyici ve koruyucu psikoloji" alanına katkı sunmaya çalışıyor.

EVLİLİKTEN SAHNELER // 22 KASIM // %100 STUDIO // 20.30

Johan ve Marianne 10.evlilik yıldönümlerini kutlamak üzere olan iki çocuk sahibi mutlu bir çifttir. Her şey her an planlı, her gün olması gerektiği gibidir. Her evli çift gibi bazı sorunlar yaşar, bu sorunları karşılıklı oturup konuşup mantıklı bir şekilde çözüp hayatlarına devam ederler. Ama yavaş yavaş karşılaştıkları sorunları eski yöntemlerle çözemediklerini fark ederler, kurdukları günlük planlar da aynı mükemmellikte işlememektedir. Ne yapacaklar? Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi? Bu yüzleşmeyi nasıl karşılayacaklar? "İki insan bir ömür bir arada yaşayabilir mi?" "aile nedir?" "şefkat nedir?" "aşk nedir ne değildir?" sorularına yanıt arayan Ingmar Bergman'ın kült filminden Kayhan Berkin tarafından tiyatroya uyarlanan ve Ece Dizdar, Öner Erkan, Kayhan Berkin, Pınar Göktaş ile Naz Buhşem'in rol aldığı Evlilikten Sahneler seyirciyi, bu çiftin başına gelenleri yakından izlemeye davet ediyor.

ALICE MÜZİKALİ // 22-23 KASIM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip Alice Harikalar Diyarında, Serdar Biliş'in yönetmenliği ve Beyhan Murphy'nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor.

İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan, 23. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü ve En İyi Koreografi Ödülleri'nin sahibi olan Alice Müzikali, yeni sezonda da seyirciyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Zorlu PSM'de kapalı gişe oynayan müzikalde Serenay Sarıkaya Alice olarak izleyicisinin karşına çıkarken, Ezgi Mola Kraliçe, Enis Arıkan Tavşan, Şükrü Özyıldız Şapkacı, İbrahim Selim Kral, Merve Dizdar ise Kedi rolü ile yer alıyor.

FERİT ODMAN QUINTET // 23 KASIM // touché // 21.00

Türkiye'nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet, 23 Kasım akşamı touché'de dinleyenleriyle buluşacak. Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkacaksınız.