Zorlu göç öncesi sıcaklık ölçümü

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalinin, korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, göç güzergahlarında çalışmalara başladı.

Üremek için inci kefalinin tatlı sulara göç yolculuğu, 15 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek derelere akın eden inci kefali, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor.

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SU KAYNAKLARINDA 7/24 NÖBET

Görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri göl üzerinde ve karadaki tatlı su kaynaklarında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

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GÖÇ ÖNCESİ DENETİM

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inci kefali balığının üreme göçünün gerçekleştirdiği tatlı sularda göç öncesi sıkı denetim yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman başkanlığında, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de bulunduğu 4 kişilik ekip, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde bulunan Engil Çayı'nda inci kefali göçünün gerçekleşeceği tatlı sularda sıcaklık derecesi ölçümleri yaptı.

"SUYUN DERECESİNİN 14 DERECEYE ULAŞMASI GEREKİR" İnci kefalinin üreme göçünün yakın zamanda başladığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, "İnci kefali, Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınan bir balık türü. Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü ve Erçek Gölü'nde yaşayabilen bir balık türü. Balıkların tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara doğru bir göç yolculuğu oluyor. Göç yolculuğunun olması için tatlı sulardaki suyun sıcaklık derecesinin 14 dereceye ulaşması gerekir. Balıklar üremek için tatlı sulara yumurtalarını bırakıp, daha sonra da dönüş yolculuğu yapıyor" dedi. "AV YASAĞINDA KAÇAK AVCILARIN HEDEFİ OLDU" Av yasağının olduğu dönemlerde inci kefalinin kaçak avcıların hedefi haline geldiğini anlatan Şişman, "Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kaçak avcıları engellemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte 7/24 denetim yapıyoruz. Bu yıl da göç yolculuğu öncesi Valilikte av yasağı toplantısı yaptık. Sahada görev alan personelimiz de bu konuda eğitim çalışması yapacak. 2024'te ekiplerimizin av yasağı döneminde yaptıkları denetimlerde toplam 185 kişiye 2,5 milyon TL civarında idari para cezası uygulandı. 34 tonu canlı, 77 tonu da canlı olmayan balık ele geçirildi. Canlı olan balıklar doğal yaşam alanlarına bırakıldı, diğer balıklara da el konuldu" diye konuştu.

"KAÇAK AVCILIĞA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ" Turgay Şişman, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kaçak avcılığa asla izin vermeyeceğiz. Tüm vatandaşların ve ilgili kişilerin, muhtarlarımızın ve özellikle balıkçılarımızın yasak dönemi boyunca hassas bir şekilde davranması gerekiyor. Yasak döneminde balığı avlamayalım, satmayalım, avlanmasına müsaade etmeyelim. Kaçak avcılık yapanların gördüğünüz kişileri ihbar edelim. Biz de 7/24 denetimler yapacağız ve böyle nadide bir türümüzü korumaya çalışalım. Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ait tesislerde yıllık 2 bin 500 ton alabalık üretimi oldu. Van Gölü ve Erçek Gölü'müzde ise geçen yıl 7 bin 500 ton balık üretimi yapıldı" diye konuştu. "25 NİSANDAN SONRA TALI SULARA GÖÇÜ BEKLİYORUZ" Engil Çayı'nda suda sıcaklık derecesi ölçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise "Yaptığımız ölçümlerde suyun sıcaklık derecesi 11 santigrat derece. Balıkların göçü için en az 14 derece sıcaklığın olması lazım. Genellikle 25 Nisan'dan sonra suyun balıklar için ideal olan 14 santigrat dereceye ulaşmasını bekliyoruz. Bu tarihten sonra da balıkların Van Gölü'nden çıkarak tatlı sulara göçünü bekliyoruz" dedi.