21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sancaktepe Belediyesinin düzenlediği kitap fuarında söyleşiye katılan Karadağlı eski kaleci, Türkiye'de çok genç ve kaliteli kaleciler olduğunu belirterek, "Ben de kaleci olduğum için kaleciler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalecilerinin genç ve yetenekli olduğunu görüyorum. Maç oynayarak tecrübe kazanmaları gerekiyor. Büyük takımlar şampiyonluk mücadelesi verdiği için böyle takımlarda kaleci olmak zor. Çok çalışmaları gerekiyor. Ama Türkiye'de en iyi kaleci olarak Muslera'yı görüyorum." diye konuştu.
Simovic, bu sezon hangi takımın şampiyon olmasını beklediği yönündeki soruya "Bu sene şampiyon Galatasaray olur." şeklinde cevap verdi.
Neuchatel Xamax ve Monaco maçlarını unutamadığını söyleyen Simovic, "Neuchatel Xamax ile oynadığımız ilk maçtan sonra şansımızın azaldığını düşündük ama takım olarak kenetlendik ve tur atladık. Futbol sürprizlere açık bir oyun ve biz de sürpriz yapan bir takımız. Monaco'yu yenmek de bizim için sürpriz oldu. İnanılmaz bir şey gerçekleştirip Monaco'yu eledik. Bunu hala kendi aramızda konuşuyoruz. Bu maçları unutamıyorum. Derbiler de benim için unutulmaz maçlardı." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den kaleci antrenörlüğü teklifi alması halinde ne cevap vereceği sorulan Simovic, "Sadece teşekkür ederim." dedi.
Kariyerinde Galatasaray'a transfer olmadan önce İngiliz ekibi Nottingham Forest ile sözleşme imzaladığını belirten Simovic, millilik kriterini yerine getiremediği için o dönem transferinin gerçekleşmediğini aktardı.
Söyleşinin ardından Zoran Simovic, "Benim Hikayem" adlı kitabını okuyucular için imzaladı.
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