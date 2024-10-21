Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca öldü
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan çift evlerinde ölü bulundu.
Belediye Sitesi Mahallesi'nde ikamet eden Yunus D. (62) ve eşi Şehnaz D'den (60) haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çifti hareketsiz halde buldu. AA'nın haberine göre; yaşamını yitirdiği belirlenen karı kocanın cenazeleri, incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SOBADAN SIZAN GAZ ŞÜPHESİ
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin ölüm sebebinin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.