Zonguldak'ta iki grup arasındaki kavgada 14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı - Güncel haberler

Zonguldak'ta iki grup arasındaki kavgada 14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı - Güncel haberler

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Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.V. Ereğli Devlet Hastanesi´nde, M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.