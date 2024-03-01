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        Haberler Gündem Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Güncel haberler

        Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

        Zonguldak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığınca, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve finans sağladıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye yönelik 27 Şubat'ta kentte operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:29
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        Zonguldak'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Daire Başkanlığınca, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları ve finans sağladıkları gerekçesiyle 5 şüpheliye yönelik 27 Şubat'ta kentte operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel materyale el konuldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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