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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta başörtülü kadına hakarette flaş gelişme! - Son dakika haberi

        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret ettiği iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı

        Zonguldak'ta market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de direnen Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D. (40) hakkında idari soruşturma başlatılıp, açığa alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 11:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 12:03
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        Başörtülü kadına hakarete idari soruşturma!
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        Zonguldak'ta tartıştığı market kasiyerine "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" deyip, gelen polislere de "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" diyerek direnen Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D. (40) hakkında idari soruşturma başlatılıp, açığa alındı

        DHA'nın haberine göre olay, dün Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi İsmail Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Zincir market şubesine giden K.D., arkadaşına aldırdığı sigarayı değiştirmek istedi.

        POLİSLERE "SİZİ SÜRÜNDÜRÜRÜM" DEDİ

        Kasiyer Ö.B. (25), sigarayı değiştiremeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. K.D., oğlu Onur D.'ye haber verdi. Onur D.'nin de gelmesiyle tartışma büyüdü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafları ayırmaya çalışırken, Onur D. ekiplere "Kimi aldığınıza dikkat edin, yoksa hepinizi Hakkari'ye sürdürürüm" dedi. Kasiyer Ö.B.'ye yönelik de "Başımıza ne geldiyse, bu kapalılardan geldi" diyen Onur D.'ye, polis müdahale etti. Polise direnen Onur D., yere yatırılıp gözaltına alındı.

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        İFADESİNDE ÖZÜR DİLEDİ

        Ö.B., Onur D. hakkında şikayette bulunmazken, mukavemet gösterdiği polisler ise şikayetçi oldu. Polislerin şikayetçi olması nedeniyle şüphelinin sorgusu Kozlu Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Jandarmadaki ifadesinde, kasiyer Ö.B.'den özür dileyen Onur D., şeker hastası olduğunu ve bir anda sinirlendiğini söyledi. Kasiyer Ö.B. ise "Şikayetçi değilim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

        Dün, sorgusunun ardından 'Polise görevini yaptırmamak için direnmek' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen Onur D., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozlu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D.’nin söylemlerinin toplumsal değerleri hedef aldığı gerekçesiyle idari soruşturma başlattı. Onur D. açığa alındı. Ayrıca Eğitim-Bir Sen üyesi olan Onur D. ile ilgili sendikanın disiplin kurulu ihraç kararı alarak onaylanması için genel merkeze iletti.

        Fotoğraflar: İHA

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