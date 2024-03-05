REKLAM advertisement1

Cumartesi günü İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli Rania Abu Anza'nın çocukları, kocası ve diğer 11 akrabası hayatını kaybetti, dokuzu enkaz altında kaldı.

Rania Abu Anza oğlu Naeim'i emzirmek için akşam 22.00 civarında uyanmış ve bir kolunda Naeim, diğer kolunda kızı Wissam ile tekrar uykuya dalmıştı. Kocası da yanlarında uyuyordu.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıdan 1,5 saat sonra patlama gerçekleşti. Ev çöktü. Rania Abu Anza'nın çocukları, kocası ve diğer 11 akrabası hayatını kaybetti, dokuzu enkaz altında kaldı.

Görsel: Associated Press

Associated Press'e konuşan Rania Abu Anza bebek battaniyesini göğsüne bastırırken "Çocuklarım ve kocam için çığlık attım. Hepsi ölmüştü. Babaları onları aldı ve beni geride bıraktı" derken çiftin 3 tüp bebek tedavisi ve 10 yıllık bekleyişin ardından çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı.

REKLAM

Geriye ise Rania'nın gözyaşları ve trajik kareler kaldı...

İsrail, sivillere zarar vermekten kaçınmaya çalıştığını söylemesine karşın savaşın başlangıcından bu yana güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta da düzenli olarak kalabalık ailelerin evlerini vuruyor.

İsrail, sivillerin ölümlerinden Hamas'ı sorumlu tutmasına karşın Rania Abu Anza'nın yaşadığına benzer kadın ve çocukların ölümüne neden olan bireysel saldırılar hakkında yorum yapmaktan ise kaçınmaya devam ediyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.