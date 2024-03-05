Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 10 yıllık bekleyişin ardından İsrail saldırısında ikizlerini kaybetti

        3 tüp bebek tedavisi ve 10 yıllık bekleyişin ardından İsrail saldırısında ikizlerini kaybetti

        Filistinli Rania Abu Anza, 3 tüp bebek tedavisi ve 10 yılın sonunda biri erkek biri kız ikizlerine kavuştu. Ancak İsrail'in saldırılarında hem 5 aylık ikizlerini hem de eşini kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 11:56 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıllık bekleyişin ardından saldırıda ikizlerini kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumartesi günü İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli Rania Abu Anza'nın çocukları, kocası ve diğer 11 akrabası hayatını kaybetti, dokuzu enkaz altında kaldı.

        Rania Abu Anza oğlu Naeim'i emzirmek için akşam 22.00 civarında uyanmış ve bir kolunda Naeim, diğer kolunda kızı Wissam ile tekrar uykuya dalmıştı. Kocası da yanlarında uyuyordu.

        İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıdan 1,5 saat sonra patlama gerçekleşti. Ev çöktü. Rania Abu Anza'nın çocukları, kocası ve diğer 11 akrabası hayatını kaybetti, dokuzu enkaz altında kaldı.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        Associated Press'e konuşan Rania Abu Anza bebek battaniyesini göğsüne bastırırken "Çocuklarım ve kocam için çığlık attım. Hepsi ölmüştü. Babaları onları aldı ve beni geride bıraktı" derken çiftin 3 tüp bebek tedavisi ve 10 yıllık bekleyişin ardından çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı.

        REKLAM

        Geriye ise Rania'nın gözyaşları ve trajik kareler kaldı...

        İsrail, sivillere zarar vermekten kaçınmaya çalıştığını söylemesine karşın savaşın başlangıcından bu yana güvenli bölge ilan ettiği Refah'ta da düzenli olarak kalabalık ailelerin evlerini vuruyor.

        İsrail, sivillerin ölümlerinden Hamas'ı sorumlu tutmasına karşın Rania Abu Anza'nın yaşadığına benzer kadın ve çocukların ölümüne neden olan bireysel saldırılar hakkında yorum yapmaktan ise kaçınmaya devam ediyor.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        #dünya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Ramazan boyunca fiyat sabitleyecekler
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Eski F1 pilotunun 1995'te çalınan arabası bulundu
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışında müşteri arıyor
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Rekorları kırdı, tarihe geçti!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Karı koca kurtarılamadı! Ölüm kavşağı: 3 ölü!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Beşiktaş'tan teyitli isyan!
        Florya'ya cemre düştü!
        Florya'ya cemre düştü!
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        2023’te 2,2 milyon kişi emekli oldu
        Habertürk Anasayfa