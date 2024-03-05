Bursa'daki uçak kazasında bilirkişi incelemesi tamamlandı!

REKLAM advertisement1

Bursa'da sokak arasına düşen uçakta 2 pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin havayolu şirketindeki 3 görevli hakkında, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında 4 kişilik bilirkişi heyeti, incelemesini tamamladı.

DHA'nın haberine göre karbüratör hava yakıt karışımı ile karbüratör ayar vidalarının incelendiği belirtilen hava Motor İnceleme Raporu’nun, denetime elverişli rapor hazırlanabilmesi için, Avusturya’da bulunan motor fabrikasına gönderilmesine karar verildi. Uçak kazasına motor arızasının neden olup, olmadığı Avusturya’dan gelecek raporla belirlenecek.

REKLAM Olay 25 Nisan 2022’de merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta meydana geldi. Yunuseli Havaalanı’ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra havalimanına 500 metre mesafede, bir eve çarpıp sokağa düştü. Uçak alev alırken, sokakta park halinde bulunan araçlar da yanmaya başladı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, uçağın pilotu Furkan Otkum (27) ile öğrenci pilot Murat Avşar’ın (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından İstanbul ve Mersin’de toprağa verilirken, uçak enkazı da Ankara’dan Bursa’ya gelen kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından bölgeden kaldırıldı. REKLAM

Murat Avşar 2 PİLOT ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ Pilotların kazadan dakikalar önce Yunuseli Havalimanı’nda güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde öğrenci pilot Murat Avşar'ın çantasıyla aprona doğru yürüdüğü, pilot Furkan Otkum’un Avşar ile uçağın başında sohbet ettikten sonra son incelemelerini yaparak, uçağa bindiği, 15.05 sıralarında pistten hareket ettiği görüldü.

Uçak 15 dakika sonra, saat 15.20’de teknik bir nedenden dolayı kaza kırıma uğrayarak düşerken, havalimanındaki diğer pilotların panikle koşması ve uçağın düştüğü sokaktan yükselen siyah dumanlar da görüntülere yansıdı. REKLAM

3 YETKİLİNİN İFADELERİNE BAŞVURULDU Kazayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, savcılık koordinesinde soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, uçağın bağlı olduğu şirket sahibi Yenal Ahmet T., uçakların sivil havacılık uçuş kurallarını denetleyen Fevzi A. ve uçak teknisyeni Mustafa K.'nin ifadelerine başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 3 yetkili, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

4 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ Havayolu şirketindeki 3 görevli hakkında, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında, uçağın düşüş nedenin belirlenmesi için 13 Kasım 2023’te kaptan pilot İsmail Bingöl, Sivil Hava Ulaşım Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Özlem Çapan Özeren, teknisyen Özay Bodur ve A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı Orhan Kara'dan oluşan, 4 kişilik heyet kuruldu. REKLAM

Furkan Otkum "YETKİLİ SERVİSİN RAPORU HATALI DEĞERLENDİRMEYE YOL AÇTI" Çalışmalarını tamamlayan ekip, hazırladığı Bilirkişi Heyet Ön Raporu'nda, uçak motorunun üretildiği Avusturya’daki fabrikanın yetkili servisinin karbüratör incelemesinde, ayar vidalarının gevşek olması nedeniyle karbüratör hava yakıt karışımının fakir olduğu yönünde değerlendirme yaptığı, buna göre hazırlanan raporda, ‘üretici tavsiyelerine riayet edilmemesi, karbüratör hava yakıt karışımının fakir olması neticesinde motor performansının düşmesi ve motor gücünün hava aracını taşıyamaz hale gelmesi’nin bakım faktörü olarak uçağın düşme nedenlerinden biri olarak değerlendirdi. Buna göre, fakir çalışmanın motor performansını etkilemesi konusunun ana fabrikaya sorulacağının ifade edildiğine de raporda yer verildi. REKLAM

Ancak teknik prosedürün, yetkili servisin değerlendirmesini doğrulamadığına dikkat çekilen raporda, “bahse konu karışım ayar vidasının sıkıldığında fakir karışım olacağı, gevşetildiğinde ise zengin karışım olacağı açık olarak belirtilmektedir. Dava konusu olaydaki durumda hava aracının motorunun fakir çalışmadığı, zengin çalıştığı anlaşılmaktadır. Dolayısı ile Rotax'ın yetkili servisi Luciano Sorlini firmasının karbüratörlerin fakir karışımda olduğu yönündeki değerlendirmesi hatalıdır. Yapılan hatalı değerlendirme, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi’nin (UEIM) yaptığı nihai değerlendirmeye de yansımış ve böylece raporun bu hatalı değerlendirmeyi içermesine yol açmıştır” denildi. REKLAM

AVUSTURYA’DAKİ FABRİKAYA MÜZEKKERE YAZILACAK Raporda, uçak kazası sonrası dava konusu olay kapsamında denetime elverişli rapor hazırlanabilmesi, kusur durumunun değerlendirilmesi için Hava Motor İnceleme Raporu’nun, Avusturya'da bulunan Rotax ana fabrikasına gönderilerek, motorun zengin çalışmasının performans etkisi hakkında ve karbüratörlerle ilgili daha doğru ve kesin bilgilerin alınabileceği belirtilerek, fabrikaya müzekkere yazılması istendi.