Zonguldak'ta 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
Giriş: 27.10.2025 - 16:07 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:07
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 ocağın çevresinde 65 metre ray, vagon, 5.5 ton kömür, 2 havalandırma fanı, dalgıç pompa, 3 delici kırıcı alet ve elektrikli hızar ele geçirdi. Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.
