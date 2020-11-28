Sahilden topladığı taşlara çizdiği resimlerle hayat veriyor

Emekli olduktan sonra kendisine bir uğraş edinen evli ve iki çocuk annesi 62 yaşındaki Kamit, bir yıl önce sahildeki gencin çalışmasından etkilenerek taşlara resim çizmeye karar verdi.Belirli günlerde sahile giderek özellikle ince taş toplayan Kamit, evindeki atölyesinde hiçbir eğitim almadan çeşitli figürler resmetmeye başladı.
Kamit'in taş üzerine çizdiği Yeşilçam sinema yıldızları ile yerli ve yabancı sanatçılar, çizgi film karakterleri, futbol takımı armaları ve manzaradan oluşan resimleri, görenlerin beğenisini kazanıyor.
Taş eserlerini satmaya kıyamayan Kamit, sergi açmayı hedefliyor.
- "Taşın şekli bana ilham veriyor"
Nerdin Kamit, AA muhabirine, emekli olduktan sonra uğraş aradığını, bir yıl önce çalışmalara başladığını anlattı.Taşları, doğayla bütünleştiği için çok sevdiğini dile getiren Kamit, "O taşların üzerinden ne dalgalar ne sular geçti ki taşlar inceldi. Yaptığım işten keyif alıyorum. Mesela bir taş görüyorum, taşın tarihi, biçimi önemli. Topladığım taşların şekline ve biçimine göre resim yapmam lazım." diye konuştu.
Emek verilen her şeyin değerli olduğunu vurgulayan Kamit, taşları kıymetli hale getirmek için binbir emek verdiğini ifade etti.Her bir taşın kendisi için ayrı önemi olduğunu anlatan Kamit, şunları kaydetti:
"Sen üstüne basar geçersin, senin için bir önemi yok ama ben gördüğümü değerlendirmek istiyorum. Hem resmi hem de taşı seveceğim. Topladığım her taşı değerlendiriyorum. Kovid-19 sürecinde evde geçirdiğim zamanda yüzlerce taş boyama yaptım. Taşın şekli bana ilham veriyor, taş ne kadar ince olursa resmi de o kadar güzel olur."Kamit, bugüne kadar 116 çalışma yaptığını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!