Zlatan Ibrahimovic'ten her doğum gününde lüks bir otomobil - Magazin haberleri

Zlatan Ibrahimovic'ten her doğum gününde lüks bir otomobil - Magazin haberleri

Kariyerinde Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United ve LA Galaxy gibi dev kulüplerin formalarını giymiş, sayısız şampiyonluk sevinci yaşamış Zlatan Ibrahimovic, şimdilerde İtalyan devi Milan'da futbol danışmanı olarak görev yapıyor.

REKLAM advertisement1

Boşnak asıllı İsveçli eski futbolcu Zlatan Ibrahimovic, doğum günlerini her zaman kendine özgü bir şekilde kutlamayı tercih ediyor.

REKLAM

Son birkaç yıldır, doğum günlerini lüks otomobiller alarak kutlayan Zlatan Ibrahimovic için adeta bir ritüel haline geldi.

Garajına yeni bir araç eklemeden doğum günlerini geçirmeyen ünlü futbolcu, bu geleneği hiç aksatmıyor.

Geçtiğimiz günlerde 43'üncü yaş gününü kutlayan Zlatan Ibrahimovic, kendine özgü tarzıyla bu günü bir kez daha kutladı.

Zlatan Ibrahimovic, aldığı lüks otomobili sosyal medya hesabından paylaşarak; "Zlatan'ın doğum günü kutlu olsun" notunu takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram