Ziynet Sali'nin gizemli yeni şarkısı

Türkçe pop müziğin güçlü ve zarif sesi Ziynet Sali, üretimine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda Mabel Matiz imzası taşıyan 'Müptelayım Bilgine' adlı şarkısı müzik listelerine damga vurmuş, hem eleştirmenlerden hem de müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştı. Şarkı, kısa sürede listelerin zirvesine yerleşmiş ve adeta dillere pelesenk olmuştu.

REKLAM advertisement1 Şimdi ise Ziynet Sali, hayranlarına sürpriz bir haberle geri dönüyor. Şarkıcı, 28 Şubat Cuma günü yeni bir şarkı yayınlayacağını duyurdu, ancak şarkının ismini açıklamayarak gizemli bir durum yarattı. Sadece 'Sürpriz' diyerek hayranlarını merakta bırakan Sali, bu yeni çalışmasıyla yine müzik dünyasında ses getireceğinin sinyallerini veriyor. REKLAM