Zirvenin sahibi; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın yirmi dördüncü bölümü ABC1 20+ grubunda 7,68 izlenme oranı 18,98 izlenme payı, AB’de 7,67 oranı 21,63 izlenme payı, Total’de ise 6,27 izlenme oranı 16,44 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

REKLAM advertisement1 Sosyal medyada da Bahar fırtınası esti; Bahar etiketi, 6 saat boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

REKLAM 'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Efsun'un düğün hazırlıkları için verdiği davette herkes bir aradaydı. Son anda yetişen Evren de Bahar’ın yanında oldu. Efsun’un düğünle ilgili her detayı tek başına düşünüp planlaması başta Bahar olmak üzere herkesi çileden çıkardı. Bahar, Seren’e kayınpederinden yadigar küpe seti hediye ederken; Efsun’un tavrı onu küpelerin akıbeti konusunda şüpheye düşürdü. Efsun’un herkesin içinde Rengin’in hediye ettiği kolyeyi geri vermesi ve sonra Timur’un ısrarıyla kabul etmesi, Rengin’i çok sinirlendirdi. Gülçiçek ise bohçasının başına gelen nahoş olayı duyunca çok üzüldü.

Efsun’un tüm aileye sürpriz düğün hazırlığı; Düğün yerini görmek için evden ayrıldıkları sırada Bahar, küpelerini almak için; Rengin, kolyesini almak için; Gülçiçek, bohçasının başına gelenleri öğrenmek için; Efsun, gelin defterini almak için; Seren de annesiyle konuşmak için eve geri dönmeye karar verdi. Bahar, arka kapıdan gizlice eve girdi ve küpeleri aramaya koyuldu. Bu esnada eve gelen Efsun, karanlıkta Bahar’la karşılaşınca birden korktu ve merdivenlerden düştü. Sesleri duyan ve içeriye giren Evren, Bahar’ı oradan uzaklaştırdı. Efsun’u baygın bir şekilde yerde bulan Seren ve Aziz Uras ambulans çağırdı. Acilen hastaneye kaldırılan Efsun, kafasını vurduğu için anlık bilinç bulanıklığı yaşadı ve bunun da etkisiyle içinden gelen her şeyi söyledi.

REKLAM Efsun merdivenlerden düştü; Mesleğini çok özleyen ama bu konuda Timur’un desteğini göremeyen Rengin’e, Bahar cesaret verdi. Bu hatayı tek başına yapmadığını vurgulayan Bahar, Rengin’e “Timur bu hastaneye başhekim olarak dönebiliyorsa sen de pekala dönebilirsin mesleğine” dedi. Tüm bunları Bahar’dan duyduğu için cesaretlenen Rengin, Peran Vakıf Hastanesi’ne geri döndü.

Efsun’un odaya alınmasıyla her şeyi hatırlayacağını düşünüp panikleyen Bahar’ın yine en büyük destekçisi Evren oldu. Bahar’ın velayet davasının olduğunu hatırlatan Evren, ortaya çıkması durumunda suçu üzerine alacağını söyledi. Efsun’un yardımcısı Zeynep, evdeki tuhaflıklardan bahsedince, Efsun şüpheye düştü ve evde biri olduğunu hatırladı. Bu olayı çözmek için Rıza’nın emekli polis kuzeni Edip’e başvurmaya karar verdi.

REKLAM Edip olay yerinde; Acile gelen bir vaka Bahar ve Rengin’i işbirliği yapmaya itti. Bahar, nezarethanede tanıştığı Nurcan ve Filiz’e yardım etmek için elinden geleni yaptı. Filiz hem yaralanmış hem de yapılan kontrolde ameliyata alınması gerektiği ortaya çıkmışken; Nurcan, sigortaları olmadığı için ödeme yapmalarının imkansız olduğunu söyledi. Kafaya kafaya veren Bahar ve Rengin, masrafları karşılamak için bir fon oluşturmaya karar verdi. ‘Filizlenen Kadınlar’ kampanyasını üretip duyurulmasında da Duru’nun hesabını kullandılar. Kısa sürede büyük destek gören kampanyanın bağışçılarından biri de Efsun oldu. Efsun’dan tüm ayrıntıları titizlikle dinleyen Edip, Efsun’u merdivenden atmak için herkesin haklı sebepleri olduğunu söyledi. Araştırmasını derinleştirmek için eve de giden Edip, incelemesini bitirdikten sonra hastaneye geri döndü. Efsun herkesi odasında toplarken, Edip olayı çözdüğünü söyledi. Edip’in “Maalesef suçlu aranızdan biri!” açıklamasından sonra gerçeğin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise büyük merak konusu oldu.

REKLAM Efsun, Bahar’dan şüpheleniyor; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!