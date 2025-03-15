Zirvenin adı; 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her cuma olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

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'Kızılcık Şerbeti'; tüm kategorilerde birinci oldu. ABC1’de... 11.23 izlenme oranı, 28.00 izlenme payı AB’de... 10.49 izlenme oranı ve 29.50 izlenme payı Total grubunda... 8.91 izlenme oranı, 22.21 izlenme payı

Fenomen dizi; #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 9 saat X’in TT listesinde yer alarak sosyal medyanın gündemini belirledi. REKLAM 'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 92. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? NURSEMA VE FİRAZ EVLENDİ! KIVILCIM, ABDULLAH VE IŞIL’IN YASAK İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİ! Dizinin yayınlanan bölümünde; mutluluk sarhoşu olan Ömer ve Kıvılcım bebeklerinin cinsiyetini bir an önce öğrenmek için doktorun yolunu tuttular. Kıvılcım’ın yeni kiracısı Beril’in gizemli davranışlarıyla dikkat çektiği bölümde Doğa, evliliğinde krizin eşiğine geldi. Arkadaş grubuyla yurt dışı tatiline gitmek isteyen Doğa, Fatih kabul etmeyince bankadan kredi çekti. Evini teminat gösteren Doğa, Fatih’e yalan söyleyerek seyahati organize ederken Fatih, yüksek meblağdaki biriken borçlarını ödeyebilmek için iyice köşeye sıkıştı.

Kıvılcım, Doğa’nın alışveriş merakına tahammül edemiyor; Ailesi tarafından İlhami ile evlendirilmek istenen Nursema, büyük bir karar alarak nikahının kıyılacağı akşam Firaz’a kaçtı. Soluk soluğa izlenen bölümde Abdullah ve Pembe kızlarının evden kaçmasıyla yıkılırken Nursema ve Firaz’ın merakla beklenen kavuşması beğeni topladı. Büyük bir aşk ve mutlulukla nikahlarını kıyan aşıklar, Abdullah ve Pembe’nin elini öpmeye gittiklerinde beklemedikleri tepkiyle karşılaştılar. Nursema’nın adının anılmasını bile evde yasaklayan Abdullah, evliliklerini onaylamadığı Nursema ve Firaz’ı evinden kovdu.

REKLAM Nursema, ailesini geride bırakıp Firaz’a kaçıyor; Bölümün final sahnesinde, Işıl ve Meri ile akşam yemeği yiyen Kıvılcım büyük bir sırra şahit oldu. Işıl’ın masada unuttuğu telefonunu odasına götürmek isteyen Kıvılcım’ın, Abdullah ve Işıl’ı birlikte görmesi bölümün final sahnesine damga vurdu. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! “BEN İLİŞKİMİN ARKADASINDAYIM, SENDEN ASLA VAZGEÇMEM” Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Kıvılcım’ın Işıl’a yaptığı uyarı dikkat çekerken Abdullah ve Asude arasındaki gerilim büyüyor. Ailelerinden onay almaya çalışan Nursema ve Firaz’ın nasıl ayakta duracağı merak konusu olurken Nilay’ın konuk olduğu programın yayınlanmasıyla Asude’nin eşarpları yok satmaya başlıyor. Abdullah, Fatih ve Doğa’yı harcamaları konusunda dizginlemeye çalışırken Işıl’ın oynadığı oyun akıllarda soru işareti bırakıyor.

Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı, Aydın Bulut’un yönettiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de... İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 93. Bölüm Tanıtımı;