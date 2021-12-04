Zirvenin sahibi değişmedi!

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'Aziz'in beşinci bölümü ABC1 20+'da 7.16 izlenme oranı (rating), 15.54 izlenme payı (share), AB'de 5.91 izlenme oranı (rating), 14.26 izlenme payı (share) elde ederek birinci olurken, TOTAL'de 6.35 izlenme oranı (rating), 14.06 izlenme payı (share) elde etti. Adını zirveye yazdıran #Aziz sosyal medyada da gündem oldu.

Aziz'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde Aziz'in güçlenmesini engellemek için Fransızlar zorluk çıkarmaya başladı. Aziz, atölyesi için iplik almaya çalışırken sürekli önüne engeller çıktı. Kimse ona mal satmayınca açık artırmada Galip'le rekabet ederek iplik almayı başardı ancak daha sonra ipler yandı denilerek kendisine teslim edilmedi.

Bunun başka bir oyun olduğunu anlayan Aziz, depoya gizlice girip hakkı olan iplikleri almaya karar verdi. Atölyedeki işçilerle birlikte depoya giden Aziz, iplikleri almayı başardı ancak Mustafa'nın oğlu Aliş'in gizlice peşlerinden gelmesi tüm dengeleri değiştirdi. Finalde Mustafa'yla birlikte geri dönen Aziz, Aliş'in de peşlerinden gittiğini ve ortada olmadığını duydu. Herkesi korkutan bu gelişmenin ardından Aziz'in ne yapacağı merak konusu oldu.

İşte o anlar;

ADEM BÜYÜK SIRRIN YAZILI OLDUĞU MEKTUBU KAYBETTİ

Kenan'ın ofisine hırsız girdi. Edip Payidar'ın tüm gerçekleri yazdığı mektubu ofisteki bir vazoya koyan Adem, vazonun çalınmasıyla köşeye sıkıştı. Kenan, mektubun peşine düştü. Adem büyük panik yaşarken Galip Bey, Pierre'e Adem'in gerçekleri öğrendiğini ancak durumu kontrol altına aldığını anlattı.

Adem mektubu kaybediyor;

EFNAN GÜZEL SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Maksude'nin doğum günü yemeğinde Payidar ailesi bir araya geldi. Maksude ve Nigar Hala'nın davetiyle Aziz ve Efnan da katıldı. Payidarlar, Pierre ve Kenan'ın olduğu masaya Aziz ve Efnan'ın oturması gerilimi artırdı. Aziz ve Dilruba arasındaki bakışmalar herkesin dikkatini çekerken Dilruba'nın isteğiyle Efnan şarkı söyledi. Bunun üzerine "Bahçede Yeşil Çınar" türküsünü söyleyen Efnan'ın güzel sesi herkesi büyüledi.

Efnan-Bahçede Yeşil Çınar;

AZİZ'E HAİN SALDIRI

Aziz'in Zülfikar Halı Atölyesi'ni açması Pierre ve Galip'in huzurunu kaçırdı. Şehirdeki dükkanlar, Aziz'e mal satmazken parasıyla iplik alamayan Aziz, çareyi açık artırmaya katılmakta buldu. Galip Payidar, Aziz'in önünü kesebilmek için adam tutarak Aziz'in açık artırmaya gelmemesi için uğraştı. Aziz, amcasının tuttuğu adamların saldırısına uğradı ancak hepsini etkisiz hale getirdi. Açık artırmada amcasıyla rekabet ederek iplikleri satın aldı. Galip Payidar'ın kendi öz yeğenine yaptığı bu hamle izleyicileri de şaşkınlığa uğrattı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in altıncı bölüm tanıtımı yayınlandı. Aliş'in tutuklandığı tanıtımda Aziz, küçük çocuğu kurtarmak için mücadele veriyor. Aziz hala Dilruba'ya aşık olduğunu itiraf ederken ikili arasında aşk dolu dakikalar yaşanıyor. Aziz ile Dilruba'nın birbirlerine duygularını açtıkları anlara şahit olan Efnan ise hayal kırıklığı yaşıyor. Aziz'in "Adem'le evlenme" demesi ve aşkını itiraf etmesi üzerine Dilruba'nın vereceği karar ise merakla bekleniyor.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 6. Bölüm Tanıtımı;