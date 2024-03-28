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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:08 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:08
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        Kupada yarı final programı belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda kupada ilk maçların programı şöyle:

        23 Nisan Salı:

        20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

        24 Nisan Çarşamba:

        20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)

        Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.

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