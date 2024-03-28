Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programını açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda kupada ilk maçların programı şöyle:
23 Nisan Salı:
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)
24 Nisan Çarşamba:
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük (Papara Park)
Kupada yarı final rövanş maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programının daha sonra ilan edileceği açıklandı.