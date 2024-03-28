Türkan Şoray, "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
Türkan Şoray, Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu; "İyi haberlerin bizi sevindirdi"
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Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. İnme geçiren Kadir İnanır'ın sağ tarafının felç olduğu tespit edilmişti.
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Türkan Şoray ile Kadir İnanır, geçtiğimiz ekim ayında Adana Film Festivali'nde 'Türk Sinemasının Yüzü' ödülüne layık görülmüştü.
Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından tedavisine yoğun bakıma devam edilen Kadir İnanır; entübe edilerek tedbir amaçlı olarak uyutulmuş, hastaneye kaldırılışının dördüncü gün entübüden çıkarılmıştı.
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Türkan Şoray, başta 'Selvi Boylum Al Yazmalım' olmak üzere birçok filmde başrolleri paylaştığı Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Türkan Şoray; "Sinemanın efsane aktörü Kadir İnanır, çok geçmiş olsun. İyi haberlerin bizi sevindirdi. Acil şifalar dilerim" dedi.
Fotoğraflar: Instagram, İHA