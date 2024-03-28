Icardi kariyer rekorunun peşinde!
Galatasaray'da sezonun kalan bölümünde gözler yıldız golcü Mauro Icardi'nin üzerinde olacak. Arjantinli futbolcu, iki gol katkısı daha yaparsa kariyer rekorunu kıracak
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Antalya kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.
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Sarı kırmızılı ekipte ligin bitimine 8 hafta kala gözler Icardi'nin üzerinde olacak.
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Arjantinli futbolcu, takımının en skorer futbolcusu olmayı başardı.
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Tüm kulvarlarda 23 kez fileleri havalandıran Icardi, 10 da gol pası verdi.
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Geçen sezon 24 lig maçına çıkan Mauro Icardi, bu süreçte 22 gol atarken 7'de asist yaptı.
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Tecrübeli futbolcu, son 8 lig maçında 10 kez gol sevinci yaşadı.
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Mauro Icardi, şu ana kadar bir sezonda en fazla 34 gole doğrudan katkı sağladı. Arjantinli futbolcu, 2014 - 2015 ve 2016 - 2017 sezonlarında Inter formasıyla bu başarıyı tekrarladı.
Bu sezon 23 kez fileleri sarsan, 10 da gol pası veren Icardi, 2 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirecek.