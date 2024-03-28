Icardi kariyer rekorunun peşinde!

Mauro Icardi, şu ana kadar bir sezonda en fazla 34 gole doğrudan katkı sağladı. Arjantinli futbolcu, 2014 - 2015 ve 2016 - 2017 sezonlarında Inter formasıyla bu başarıyı tekrarladı.

Bu sezon 23 kez fileleri sarsan, 10 da gol pası veren Icardi, 2 gole daha katkı verirse kariyerinin en skorer dönemini geçirecek.