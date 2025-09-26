Habertürk
        Galatasaray
        GS
        18
        Göztepe
        GÖZ
        12
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        11
        Trabzonspor
        TS
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 16:28 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:28
        Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu.

        Eşleşmeler şu şekilde oldu:

        ''Konyaspor - 12 Bingöl Spor ,Esenler Erokspor - Ağrı 1970 Spor, Orduspor 1967 - Erbaaspor, Fatsa Belediyespor - Van Spor Futbol Kulübü, Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK 77, Çankaya Spor - KCT 1461 Trabzon FK, Kepez Spor - Sivasspor, Erciyes 38 - Ankara Keçiörengücü, Çorum FK - Kütahyaspor, Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor, 52 Orduspor - Sarıyerspor, Bursa Yıldırım Spor - Alanyaspor, Zonguldak Spor - Sipay Bodrum FK,

        Antalyaspor - Bursaspor, Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor, Muş Spor - Menemen Futbol Kulübü, Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler, Kayserispor - Niğde Belediyesi, 1926 Bulancakspor - Iğdır FK, Pendikspor - Çorlu Spor 1947, Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü - Karabük İdmanyurdu, Dersim Spor - Fethiyespor, Sakaryaspor - İnegölspor, Aliağa Futbol - Serik Spor, Isparta 32 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor, Manisa Futbol - Muğlaspor, Kahta 02 Spor - Kasımpaşa.''

        3. ELEME TURU MAÇLARI 28-29-30 EKİM'DE

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. 4. eleme turu maçları da 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Grup aşaması maçları da 23 Aralık 2025 ile 5 Mart 2026 arasında düzenlenecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
