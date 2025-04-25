Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı yeri açıkladı. TFF hatırlanacağı gibi Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştı. Böylelikle Galatasaray ve Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinin tarihi ve maçın oynanacağı stat belli olmuş oldu. Peki, "Türkiye Kupası finali ne zaman? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih...
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Konyaspor - Galatasaray Türkiye Kupası final maçı için bekleyiş başladı. Yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 skorla mağlup etmeyi başaran Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yarı final diğer maçında Trabzonspor ise Göztepe'yi 2-0'lık skorla saf dışı bırakarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-Trabzonspor maçı nerede oynanacak?" İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!
Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek ilk finalist oldu. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor ise finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor oldu. Karşılaşma 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası finalinin Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimizin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır. Müsabaka daha önce ilan edildiği üzere 20.45'te başlayacaktır." denildi.