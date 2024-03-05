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Ziraat Bankası bir kamu bankası olduğundan ihtiyaç ve kredileri gibi ürün ve hizmetlerde müşterilerine yüksek oranda avantaj sağlar. Bu da Ziraat Bankası müşterilerinin sayısını artırır. Şu an 1700’ü aşkın şubeye sahip olan banka, Türkiye dışında 18 farklı ülkede de faaliyet göstermektedir. Köklü tarihiyle, geniş müşteri kitlesiyle ve hizmet çeşitliliğiyle dikkat çeken Ziraat Bankası’nın hangi saatlerde hizmet verdiğini merak ediyor olabilirsiniz. İşte “Ziraat Bankası öğle arası kaçla kaç arası?” gibi soruların cevabı…

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Ziraat Bankası Mesai Saatleri

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Ziraat Bankası da tıpkı diğer bankalarda olduğu gibi belli zaman aralıklarında hizmet verir. Bu nedenle söz konusu bankacılık işlemleri olduğunda bu saat aralıklarına dikkat etmek gerekir. Bankalarda işlemler yoğun geçtiğinden işlemlerin mesai saati bitiminden önce halledilmesi en uygunudur. Bu noktada Ziraat Bankası’nın mesai saatlerini merak ediyor olabilirsiniz. Söz konusu bankanın mesai saatleri, 09.00 ve 17.00 arasıdır.

Ziraat Bankası Hafta İçi Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası hafta içi çalışma saatleri müşterilerin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Çünkü birçok kişi bankacılık işlemlerini hafta içi halletmeyi tercih eder. Ziraat Bankası ise hafta içi çalışma günlerinde sabah 09.00 mesaiye başlar. Akşam ise 17.00’de mesai bitmektedir. Ancak bu saatler, bazı zaman aralıklarında değişebilir. Bayram ve benzeri zaman aralıklarında güncel çalışma saatlerini takip edebilir ve planınızı buna göre yapabilirsiniz. İşte Ziraat Bankası güncel hafta içi çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

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Ziraat Bankası Hafta Sonu Açık mı?

Bankacılık işlemlerini hafta içi halledemeyen müşteriler olabilir. Yoğun hayatı olanlar, şubeye gitmeye bir türlü vakit bulamayanlar ve çalışma saatlerini uyduramayanlar, bankacılık işlemlerini hafta sonu yapıp yapamayacaklarını merak eder. Bu noktada birçok kişi tarafından “Ziraat Bankası hafta sonu açık mı?” sorusu sorulmaktadır. İlgili soruya verilecek cevap “Hayır” dır. Çünkü Ziraat Bankası’nın hiçbir şubesi hafta sonu çalışmaz.

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Ancak hafta sonu da olsa, 7 gün 24 saat Müşteri Hizmetleri’ne ulaşabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca yüksek meblağ olmadıkça ATM’leri kullandıkça para çekebilir veya yatırabilirsiniz. Bunun yanı sıra telefonunuza Ziraat Mobil uygulamasını indirebilir ve zaman mekân fark etmeksizin 7/24 uygulama üzerinden bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz.

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Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri Çalışma Saatleri Ziraat Bankası Müşteri Hizmetleri çalışma saatleri bilhassa şubeye gitmeye vakti olmayanların merak ettiği bir konudur. Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi numaraları aşağıda sıralanmıştır; 444 00 00

0850 220 00 00

0850 258 00 00 Bu numaraları kullanarak Müşteri Hizmetleri yetkilisi ile zaman ve mekân fark etmeksizin konuşabilir ve taleplerinizi iletebilirsiniz. Burada işlemlerinizi 7 gün 24 saat boyunca gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Öğle Arası Ne Zaman? Ziraat Bankası öğle arası vakitleri de bankacılık işlemleri için şubeye gideceklerin merak ettiği konular arasındadır. Her bankada olduğu gibi Ziraat Bankası’nda da çalışanların öğle tatili bulunur. Söz konusu zamanda çalışanlar dinlenir, öğle yemeği yer ve 1 saatlik molanın ardından mesaiye kaldığı yerden devam eder. Ziraat Bankası’nda öğle araları ise 12.30 ile 13.30 arasıdır. Bu bir saatlik öğle arasında şubede herhangi bir işlem yapılmaz. REKLAM Ziraat Bankası Kaçta Kapanıyor? Hafta sonları hizmet vermemesi nedeniyle Ziraat Bankası’nın kapanış saati merak edilmektedir. Söz konusu bankanın tüm şubeleri hafta içi akşamları saat 17.00’de mesaisini bitirir. Aynı zamanda işlerinizi öğle saatine bırakmamaya da dikkat etmelisiniz. Çünkü Ziraat Bankası şubeleri öğle arasında da herhangi bir işlem yapmamaktadır. Ziraat Bankası Kaça Kadar Açık? Yoğun bir hayata sahip olanların en merak ettiği konuların başında Ziraat Bankası’nın kapanış saati gelir. İlgili banka, saat 17.00’de hizmete son verir. Ancak son müşteri, 16.45’e kadar alınabilir. Yine de işinizi şansa bırakmamak için bu saatten öncesinde gelmeye özen gösterebilirsiniz. İşlerinizin son ana kalmaması adına planınızı mesai bitiminden önce yapmaya gayret etmelisiniz. REKLAM Ziraat Mobil Ne İşe Yarar? Ziraat Bankası’nın mobil uygulaması olarak hizmet veren Ziraat Mobil, tüm online bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilebildiği bir sanal aplikasyondur. Bu uygulama üzerinden; fatura ödeyebilir, para çekebilir, para transferi yapabilir, kredi kartı borcu ödeyebilir ve hatta döviz alıp satabilirsiniz. Ziraat Mobil, bilhassa bankanın açık saatlerini kaçıranlar için ideal bir uygulamadır. Ziraat Mobil Güvenilir bir Uygulama mı? Ziraat Mobil, bizzat Ziraat Bankası adına geliştirilen bir aplikasyondur ve son derece güvenilir bir uygulamadır. Cep telefonunuza indirdiğiniz Ziraat Mobil uygulamasına T.C. kimlik kartınızdaki bilgileri kullanarak girebilirsiniz. Her girişte güvenlik için T.C. kimlik numarası ve şifre sorduğundan bilgilerinizin güvenliğinden endişe etmeden uygulamayı telefonunuzda kullanmaya devam edebilirsiniz. REKLAM Ziraat Mobil Nasıl İndirilir? Ziraat Mobil uygulamasını indirmek üzere ilk olarak telefonunuzdaki market uygulamasına girin.

Burada arama çubuğuna “Ziraat Mobil” yazarak devam edin.

Ardından çıkan kırmızı logolu uygulamayı göreceksiniz.

Bu uygulamayı seçtikten sonra “Yükle” butonuna basarak uygulamayı indirmeye başlayabilirsiniz. Ziraat Mobil uygulaması, Android ve iOS gibi farklı işletim sistemlerinde kullanılmaya uygundur. Yapı Kredi mesai saatleri

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