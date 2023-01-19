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Günümüzde 1700'ü aşan şubesiyle hizmet veren Ziraat Bankası, ülkemiz dışında tam 18 ülkede de faaliyet göstermektedir. Zengin ürün ve hizmet çeşitliliğiyle rakiplerine üstünlük sağlayan banka, ülkemiz üzerinde hizmet veren üç kamu bankasından biridir. Köklü bir tarihe sahip olan Ziraat Bankası belirli mesai saatleri içinde ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ziraat Bankası çalışma saatleri 2023, Ziraat Bankası mesai saatleri, Ziraat Bankası kaçta açılıyor, Ziraat Bankası kaçta kapanıyor, Ziraat Bankası kaça kadar açık, Ziraat Bankası öğle arası saati kaçtır, Ziraat Bankası cumartesi açık mı, Ziraat Bankası öğle arası hizmet veriyor mu? İşte Ziraat Bankası ve çalışma saatleri ile ilgili merak edilen detaylara haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 2023

Ziraat Bankası hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermektedir. Güncel çalışma saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası güncel çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Ziraat Bankası Mesai Saatleri

Söz konusu banka işlemleri olunca işlerimizi zamanında halletmek daha bir önem arz ediyor. Bankalar belirli saatlerde hizmet verdiğinden dolayı bankalardaki yoğunluklar işlemlerin uzamasında etkili olabiliyor. Bu sebeple işlemlerin mesai saati bitiminden önce halledilmesi gerekiyor. Ziraat Bankası hafta içi mesaiye 09.00’da başlıyor ve 17.00’de hizmete son veriyor.

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor?

Bankacılık işlemlerini sabahın erken saatlerinde, sıra beklemeden halledip kalabalığa karışmak istemeyenlerin sordukları soruların başında Ziraat Bankası’nın açılış saati gelmektedir. Ziraat Bankası hafta içi her gün mesaiye 09.00’da başlamaktadır. Tüm şubeler için mesaiye başlama ve bitiş saati aynıdır.

Ziraat Bankası Kaçta Kapanıyor?

Hafta sonu hizmet vermeyen Ziraat Bankası hafta içi 17.00’de mesaiye son vermektedir. Ayrıca öğle molası saatlerinde de şubeler hizmet vermemektedir.

Ziraat Bankası Kaça Kadar Açık?

İşlerini son ana bırakmak istemeyen müşteriler işlemlerini mesai bitiminden önce yapmaya çalışmaktadır. Bu sebeple Ziraat Bankası’nın kaça kadar açık olduğu merak konusudur. Ziraat Bankası 17.00’ye kadar hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası Öğle Arası Saati

Ziraat Bankası’nda öğle molası saati vardır. Öğle molasında genellikle yemeğe çıkan çalışanlar ortalama bir saatlik aranın ardından mesaiye dönerler. Ziraat Bankası’nda öğle paydosu 12.30’da verilir. Yaklaşık 1 saatlik molanın ardından 13.30’da mesaiye tekrar başlanır. Bu bir saatlik öğle molasında herhangi bir işlem yapılmaz.

Ziraat Bankası Cumartesi Açık Mı?

Geniş müşteri portföyü bankacılık sektörünü şekillendiren Ziraat Bankası hafta sonları tıpkı diğer kamu ve özel bankalar gibi hizmet vermemektedir. Ziraat Bankası cumartesi ve Pazar günleri ülke genelinde kapalı olup sadece hafta içleri hizmet sunmaktadır. İşlemlerinizi dilerseniz mobil bankacılık ya da ATM üzerinden halledebilirsiniz. Ayrıca Ziraat Bankası resmi tatillerde ve dini bayramlarda da kapalıdır.

Ziraat Bankası Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu?

Çoğu banka gibi Ziraat Bankası da çalışanlarına öğle saatinde mola hakkı tanımaktadır. Yaklaşık bir saatlik bir mola söz konusudur. Öğle molası saatlerinde hizmet sunulmamakta ve banka kısa bir süreliğine kapanmaktadır. Öğle molasının bitimiyle birlikte Ziraat Bankası’nın kapısı müşterilerine tekrar açılmaktadır. Ziraat Bankası’nda öğle molası 12.30’da başlayıp 13.30’da bitmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk