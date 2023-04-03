Zindaşti'nin ifadelerinde yer almıştı! Silahlı saldırıya uğradı

Olay Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Uzun, Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi. Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER’DEKİ ÇATIŞMADA ADI GEÇMİŞTİ Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

ZİNDAŞTİ VE BURHAN KUZU İLE AYNI KAREDEYDİ Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla da gündeme gelmişti. Ortaya çıkan fotoğraflarda Uzun, Zindaşti ve Kuzu ile birlikte bir restoranda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.