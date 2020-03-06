Zimmet sanığına 36 yıl 9 ay hapis

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "zimmet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Gani Eser (52) katıldı.
Eser, duruşmadaki savunmasında, bir süre cumhuriyet savcısı olarak görev yaptıktan sonra DSİ bünyesinde avukatlığa geçtiğini söyledi.
Kastamonu'da eşi adına okullar ve etüt merkezleri açtığını anlatan Eser, "Bütün bunların gerçekleşmesi için önce birikimlerimi kullandım. Sonra banka kredisi çektim. Gücüm yetmeyince mesai arkadaşlarımın güvenini kötüye kullanmak suretiyle suç işledim. Yasa dışı yola başvurduğum için pişmanım." dedi.
Suçlarından kendisinin dışında kimsenin haberi olmadığını belirten Eser, "Çevreme, mesai arkadaşlarıma ve boşandığım eşime nakit akışının kaynağını, babamın memleketteki arazilerine toplu konut yapılması olarak söyledim. Tek kişilik bir sır ve eylem olması nedeniyle bu kadar uzun süreye yayılabilmiştir. Suç işlediğim için pişmanım ancak bunu servet edinmek için yapmadım." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın "zimmet"ten 26 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten ise 10 yıl 6 ay olmak üzere 36 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
DSİ 23. Bölge Müdürlüğünde 2012-2017 yıllarında zimmetine 20 milyon 525 bin 889 lira geçirdiği belirlenen Eser, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 Aralık 2017'de tutuklanmıştı.
Eser'in, Bartın ve Karabük'te hiç açılmayan davaları açılmış gibi göstererek ve belgede sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddia edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!