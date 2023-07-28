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        Haberler Futbol Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-0'lık skorla mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skoru elde etti. Rövanş maçı için hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe, Zimbru karşısında avantajını koruyup bir üst tura geçmek için mücadele edecek. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı tarihi ve saati...

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 20:12
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        • 1

          Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu kapsamında ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Moldova temsilcisini 5-0'lık net bir skorla mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe'de hedef bir üst tura yükselmek. Peki, "Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçında öne çıkan tüm detaylar...

        • 2

          ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.

        • 3

          ZİMBRU FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Zimbru-Fenerbahçe rövanş maçı Saat 20.30'da başlayacak.

          Rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          Altay, Osayı, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Ryan Kent, Mert Hakan, Szymansksi, Crespo, Dusan Tadic, Edin Dzeko

        • 5

          KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

          Fenerbahçe Zimbru maçını İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Harvey yönetecek.

          Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Paul Mclaughlin yapacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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