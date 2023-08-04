Zilzal Suresi okunuşu ve anlamı: Zilzal Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Zilzal Suresi Konusu

Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

Zilzal Suresi Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü suredir. Nisa suresinden sonra, Hadid suresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkani, V, 562).

Zilzal Suresi Fazileti

Surenin fazileti hakkında rivayet edilen hadise göre bir sahabi Resulullah’ın huzuruna gelip kendisine Kur’an okutmasını istemiş, Hz. Peygamber “elif lam ra’”, “ha mim” veya tesbih kavramıyla başlayan surelerden okumasını söylemiş, sahabi bunların her biri için, “Yaşım ilerlemiş, kalbim sıkıntılı hale gelmiş, dilim de kalınlaşmış” şeklinde mazeret beyan ederek kendisine özlü bir sure okutmasını talep etmiştir. Resul-i Ekrem ona Zilzal suresini okutmuştur. Sahabi okumasını bitirince, “Seni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki hayatımın sonuna kadar buna başka bir şey ilave etmeyeceğim” demiş ve oradan ayrılmıştır. Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Bu adam kurtuluş yolunu bulmuş, kurtuluş yolunu bulmuştur” (Müsned, II, 169; a.e. [Arnaut], XI, 139-141; Ebu Davud, “Şehru ramażan”, 9; İbrahim Ali, s. 302-303, 360-361). Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste de Resulullah, Zilzal suresinin Kur’an’ın yarısına, İhlas’ın üçte birine, Kafirun suresinin de dörtte birine denk geldiğini söylemiştir (Tirmizi, “Feżaʾilü’l-Ḳurʾan”, 10; İbrahim Ali, s. 360-363; Kafirun suresiyle ilgili beyanın sıhhati hakkında bk. DİA, XXIV, 149). Şehabeddin Mahmud el-Alusi, Zilzal suresinin Kur’an’ın yarısına denk gelişini onun içerdiği hükümlerin dünyaya ve ahirete dair olmasına, surenin ahiret ahkamını kısaca içermesi özelliğine bağlamıştır (Ruḥu’l-meʿani, XXX, 602). İsmail Hakkı Bursevi Tefsiru Sureti’z-Zelzele adıyla bir risale kaleme almıştır (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507, vr. 116a-121a).